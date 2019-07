برلماني لـ” المتوسط”: أردوغان راعي الإرهاب الرئيسي في ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير :

اتهم عضو مجلس النواب، محمد العباني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برعاية الإرهاب في ليبيا، ” وقال العباني، ” أردوغان راعي الإرهاب الرئيسي في ليبيا وقد أعلن دعمه المباشر واللا محدود للمليشيات الخارجة على القانون.

وأعرب العباني، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الأحد، عن ترحيبه بقرارات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر باستهداف الطائرات والسفن التركية في الأجواء والمياه الإقليمية الليبية في إطار العمليات الحربية الدائرة في البلاد، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للطائرات والسفن والمصالح التركية في ليبيا هي من أعمال الدفاع عن النفس، بعد إعلان تركيا الدعم المباشر للإرهابيين.

وطالب العباني الليبيين بعدم السفر أو التعامل مع الأتراك أعداء الشعب الليبي، مؤكدا أنه بفضل الدعم التركي يتواصل اغتصاب التحالف الإرهابي للعاصمة طرابلس واستخدامها وكرا ومحطة لتجميع كل أطياف الإرهاب وزعماء الإجرام المطلوبين دوليا ومحليا، ما يجعل من تركيا شريكا داعما للإرهاب وعدو لليبيين.

