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“أطماع المُزارعين” تُهدد بقطع المياه عن الخمس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من مخاوف انقطاع إمدادات المياه عن كامل مدينة الخميس بسبب الاعتداءات المُتكررة على مكونات الجهاز.

واستنكر الجهاز اعتداء مجموعة من المزارعين على أنابيب نقل المياه الواقعة على طريق مصنع الألبان في الخمس، من خلال تخريب الأنابيب بغرض إنشاء وصلات نقل غير قانونية.

كما ناشد جهاز تنفيذ وإدارة المشروع الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي في المدينة بضرورة التدخل ووقف هذه الاعتداءات التي تُهدد المصدر الأول للمياه في الخمس.

وأشار الجهاز إلى أن توقف إمدادات المياه عن مدينة الخمس يُهدد بقطع المياه عن مناطق ومدن أخرى، الأمر الذي يُنذر بأزمة مائية خطيرة.

يُذكر أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سبق وأن حذر لمرات مُتعددة من تكرر الاعتداءات والهجمات المُتعمّدة على مكونات المشروع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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