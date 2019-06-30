وكيل وزارة دفاع الإنقاذ السابقة يبارك سيطرة الوفاق على غريان

قدم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ السابقة، محمد النعاس، التهنئة لليبيين وأهالي غريان على وجه الخصوص، بعد سيطرتهم على مدينة غريان.

وأكد النعاس في تصريحات صحفية أن قوات الوفاق بعد 80 يومًا استرجعت تقريبًا نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها الجيش قائلاً: بل سيطروا على قاعدته الأمامية غريان بطريقة تدل على أنه لم تكن هناك قيادة على الإطلاق.

وقامت قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان كما دخلت مستشفى المدينة وقامت بقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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