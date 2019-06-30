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الجيش يُحبط هجوماً لقوات الوفاق بوادي الربيع

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فشلت قوات الوفاق في التقدّم على تمركزات الجيش الوطني بمحور وادي الربيع جنوب طرابلس بعد أن حاولت شن هجوم على القوات المُتمركزة هناك والتي تصدّت له على الفور.

وحول ما حدث عقب الهجوم، قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مُشاة التابع للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إن قوات الجيش نجحت في صده وحافظت على كامل تمركزاتها في المنطقة، ولم تتراجع عنها.

وأضاف الخرطوش، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن الجيش كبّد قوات الوفاق خسائر كبيرة، واصفاً أوضاع الجيش الميدانية في المنطقة بالمُمتازة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مُحاولة تقدّم فاشلة أخرى قامت بها قوات الوفاق بمحور السبيعة يوم الجمعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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