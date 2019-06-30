اعتداء جديد على مسار النهر الصناعي قرب بني وليد

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن مجهولين اعتدوا على محطة 455 بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بني وليد أسفر عن تسرب كميات كبيرة من المياه.

وأشارت الصفحة الرسمية للجهاز في منشور بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الاعتداء جاء «في محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعية». ومن المقرر أن يباشر الفريق الفني للصيانة، اليوم الأحد، أعمال الصيانة لإيقاف التسرب، وفق الجهاز.

وكرر الجهاز مناشدة كافة المجالس البلدية والسلطات الشرطية والأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون للمحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين.

ويتعرض النهر الصناعي إلى اعتداءات متكررة منذ العام 2011، إذ تعرض 101 بئر للتخريب والاعتداء والسرقة، أغلبها في الحقل الشمالي الغربي لحقول منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

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