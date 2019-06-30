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صحة بني وليد تسير قافلة طبية إلى منطقة المردوم‎

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أطلقت إدارة الخدمات الصحية بني وليد قافلة طبية الى منطقة المردوم التي تبعد عن مركز مدينة بني وليد 70 كيلو مترا. 

وتم خلال زيارة القافلة الكشف على ما يقارب 167 من أهالي المردوم اليوم من قبل اطباء القافلة الطبية التي زارت المنطقة أمس السبت لتخفيف معاناة الأهالي بالمنطقة.

وأكد المسؤول عن القوافل الطبية هشام بن زغبان ان الحالات التي تم الكشف عليها في العظام والجلدية والمسالك البولية والباطنية والجراحة العامة أضافة الى اجراء عمليات ختان وبعض العمليات الصغرة مثل كي السوسة وغيرها.

وأضاف ان القافلة ستكون يوم السبت القادم بمنطقة تنيناي لتقديم الكشف الطبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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