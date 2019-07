المتوسط:

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ، بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وجهاز الاسعاف والطوارئ بالمدن والقري والبلديات المحيطة بالعاصمة طرابلس وبنغازي وما جاورها تحسبا لأي طارئ، وذلك بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة والعمل على مدار الساعة.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع الهجوم و العملَ الإجراميَّ الغادرَ الذي تعرَّضَ له عددٍ من جرحى قوَّاتنا المسلحةِ العربيَّة اللَّيبيَّةِ في مستشفى غريان من قبلِ جماعاتٍ إرهابيَّةٍ مدفوعةٍ بحقدٍ مكينٍ على أبناءِ هذا الوطنِ وجنودِهِ وحماته.

وأكد عقوب، أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط العاصمة طرابلس وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير البلاد .

وأكد وزير الصحة على أهمية تقديم سبل الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية ورفع حالة الاستعداد.

The post “صحة المؤقتة” ترفع حالة التأهب بالمستشفيات في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية