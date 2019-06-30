مصطفى صنع الله: ليبيا تضخ 1.3 مليون برميل نفط يومياً

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، أن بلاده تضخ نحو 1.3 مليون برميل من النفط يومياً.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرغ” أمس السبت، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد كشفت الخميس، عن مجمل إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته، والضرائب والمبالغ المحصلة من عقود الامتياز في شهر مايوالماضي قد بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن شهر أبريل الماضي بلغت 448 مليون دولار، وبنسبة 24%.

وقالت المؤسسة المملوكة للدولة والتابعة لحكومة الوفاق الوطني، في بيان إن “استقرار أسعار النفط العالمية، وارتفاع عدد شحنات الخام في أواخر شهر أبريل والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر مايو ساهمت في زيادة الإيرادات.

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