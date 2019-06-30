وكيل الشؤون الاجتماعية بالوفاق يزور غريان

قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني عبد الناصر ميدي بزيارة اليوم السبت الى مدينة غريان للوقوف على أحوال المدينة .

ورافق الوكيل خلال الزيارة رئيس لجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين ماجد بن صريتي ومدير عام مركز الدراسات الاجتماعية التابع للوزارة هيثم عبد السلام والمنسق الامني بالوزارة طارق الجعوبي.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوكيل عقد اجتماعا مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية غريان بحضور وكيل المجلس البلدي غريان وموظفي الفرع .

وناقش الاجتماع الأوضاع الإنسانية في المدينة ودور فرع الشؤون الاجتماعية غريان في حصر النازحين والأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين نتيجة ماشهدته من أحداث مؤخرا .

وأوضح بيان الوزارة ان رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين ماجد بن صريتي أكد بان اللجنة مستعدة لتقديم يد العون للفرع خصوصا الدعم الفني لإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية للأضرار التي لحقت بالمواطنين بالمدينة.



كما أشار البيان إلى أن اجتماع عقد بمقر المجلس البلدي غريان ضم الوكيل ومرافقوه مع عميد بلدية غريان بحضور بعض نواب المدينة وأعضاء المجلس البلدي تم خلاله مناقشة عمل الشؤون الاجتماعية بغريان وضرورة التنسيق بين فرع الوزارة والمجلس البلدي ووضع آليات عمل فعاله من اجل المساهمة في تخفيف وجبر الأضرار التي لحقت بالمدينة مؤخرا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

