المؤقتة تدين الهجوم على الجيش في غريان

أدانت الحكومة المؤقتة الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوات الوفاق ضد قوات الجيش في مدينة غريان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبدالسلام محمد البدري في بيان له إن تصفية جنودنا وهم يتلقون العلاج في المستشفيات، يعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لكافة الأديان والقوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

واعتبر البدري أن هذه الجريمة وقعت نتيجة خيانة من أمن الجيش ظهره في كنفهم وكذلك الدعم التركي والقطري الحالم بجعل ليبيا إمارة تابعة لهما مشددا على أن الهجوم لن يزيد الجيش إلا صلابة وعزة وفخر.

وقامت قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان كما دخلت مستشفى المدينة وقامت بقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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