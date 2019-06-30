الأرصاد: أمطار على سرت وشبورة على الساحل من طرابلس حتى زوارة

توقعت النشرة الجوية الصادرة اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على سرت، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس حتى زوارة.

وأظهرت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر على راس لانوف والبطنان مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وقالت إن الرياح شمالية شرقية تنشط أحيانا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال.

مازال الطقس معتدل على مناطق الشمال والوسط مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية ، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس : السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على المنطقة الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على سرت واحتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس حتى زوارة.

الرياح : شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين 27 – 31 درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين 33 – 36 درجة مئوية على الدواخل .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

الطقس : السماء قليلة السحب ، تتكاثر اليوم على راس لانوف والبطنان مع أحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .

الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تسبب فى اثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين 27 – 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الاخضر ، ومابين 35 – 37 درجة مئوية على اجدابيا والدواخل .

الجفرة – سبها- غـات- غدامس – الحمادة

الطقس : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجفرة.

الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين 36 –41 درجة مئوية

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس : السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح : جنوبية شرقية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين 40 – 43 درجة مئوية.

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