تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، السبت، من تفكيك صاروخ أر بي جي بالطريق السريع بجوار معسكر العقائدي سابقا في العاصمة طرابلس.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه عثر على الصاروخ أثناء إخماد حريق.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب.

