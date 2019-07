مسلحون يقتحمون محطة الكهرباء المزدوجة في الزاوية

المتوسط:

اقتحمت مجموعة مسلحة محطة الكهرباء المزدوجة في الزاوية، وأطلقت النار على محول الوحدة الغازية السادسة الليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث أضرار بالمحول وخروج الوحدة السادسة عن الخدمة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم «فقد 130 ميغاوات”.

وأشارت الشركة، إلى إطلاق «النار على محول 220 /30 ك ف الجامعة بمدينة الزاوية ووقوع اعتداءات على المحطة وبعض العاملين خلال الفترة الماضية».

وناشدت الشركة «كافة الجهات الاعتبارية والأمنية بالمدينة حماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الأحمال أسوة بالمناطق الأخرى».

