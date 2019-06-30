فخامة رئيس مجلس النّواب يستقبل وفدًا من عُمد ومشايخ وأعيان قبيلة الدّرسة

القبة 30 يونيو 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النّواب المستشار عقيلة صالح بمقرّ إقامته في القبّة، وفدًا من عُمد ومشايخ وأعيان قبيلة الدرسة.

وأكد وفد عُمد ومشايخ وأعيان قبيلة الدرسة لفخامته، دعمهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، إلى جانب وقفهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، مشيدين بالتضحيات المتواصلة؛ لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والعصابات المارقة، التي استنزفت ثروات البلاد وأهدرتها، في عملياتها الإجراميّة الّتي استهدفت المدنيين والعسكريين، وآخرها التّصفية الجسديّة لجرحى القوّات المسلّحة في مستشفى غريان.

وأدان وفد عُمد ومشايخ وأعيان قبيلة الدرسة بشدة، التّدخل التّركي السّافر في شؤون البلاد، وذلك عبر دعمها للجماعات الإرهابيّة بالأسلحة والمرتزقة.

وطالب وفد عُمد ومشايخ وأعيان قبيلة الدرسة، بعقد اجتماعٍ لقبائل برقة، داعيًا كافّة القبائل في ليبيا، عقد اجتماعات مماثلة، لدعم مجلس النواب ومساندة القوّات المسلّحة؛ لإيقاف التّدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي. (وال- القبة) ب ع/ ر ت

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