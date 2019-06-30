اعتداء على مسار النهر الصناعي قرب بني وليد

بني وليد-العنوان

تعرضت محطة 455 بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بني وليد، أمس السبت، إلى اعتداء من قبل مجهولين ما أسفر عن تسرب كميات كبيرة من المياه.

وبحسب بيان نشره جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” جاء الاعتداء في محاولة لعمل وصلة غير شرعية، ومن المقرر أن يباشر فريق فني، اليوم الأحد، أعمال الصيانة لإيقاف التسرب، وفق الجهاز.

وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والسلطات الشرطية والأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون للمحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين.

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