مسلحون يقتحمون محطة الزاوية المزدوجة

شركة الكهرباء تُناشد الأجهزة الأمنية بالتدخل بعد اقتحام مجموعة مُسلحة لمحطة الزاوية المُزدوجة وإطلاق النار على الوحدة الغازية السادسة
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قناة 218 الليبية
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