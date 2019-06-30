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“بلدي طرابلس” يُحذر من انهيار الروافع الحديدية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّر المجلس البلدي بطرابلس من انتشار مُعدات البناء الكبيرة في مواقع المشاريع المُتوقفة داخل حدود المدينة.

وطالب بلدي طرابلس كافة الجهات المحلية المُتعاقدة مع الشركات المعنية بإنشاء هذه المشاريع بضرورة الإسراع في مُعالجة أوضاع هذه المُعدات المُتمثلة في أنواع مُختلفة من الروافع الحديدية الضخمة، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والإدارية.

وأوضح بلدي طرابلس في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه المُعدات تُشكل خطراً على حياة وسلامة المواطنين في حال تعرضها للانهيار بشكل مُفاجئ.

وشدد المجلس البلدي على أن تكون استجابة الجهات المعنية لندائه في أسرع وقت مُمكن تفادياً للمخاطر التي قد تنجم عن سقوط هذه الآلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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