اخبار ليبيا الان

بالأسماء.. ارتفاع عدد قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

أكدت مصادر بمستشفى مصراتة العام، أمس السبت، وصول 26 جثة من قتلى ميليشيات مصراتة نتيجة اشتباكات طرابلس.

وكشفت ذات المصادر عن أسماء قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات القوات المسلحة العربية الليبية، أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 47 قتيلا.

الأسماء: 

1-علي الديلاوي. 2-عمر الجطلاوي. 3-محمد قرطع. 4-محمد عبدالسلام العكاري. 5-عبدالسلام أبوفارس الشحومي. 6-عبدالسلام محمد اشتيوي. 7-على مختار زوبي. 8-محمد جمال زوبي. 9-جمعة عبدالسميع أبوشعالة. 10-محمد عبدالله اغليو. 11-بشير محمد ناجي. 12-امحمد علي شكلاوون. 13-محمد أحمد بالحاج. 14-سليمان حسونة. 15-يوسف الجطلاوي. 16-محمد أبوشحمة. 17-عبدالهادي الوش. 18-محمد حسين الأعوج. 19-أحمد علي الشعافي. 20-محمد عبدالمطلب شفتر. 21-صلاح الدين اشتيوي. 22-محمد بشير القنيدي ( الباشا) 23-عماد الخويلدي. 24-عادل بن زهرة.  25-نضال محمد. 26-فهد الغضبان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ماذا عن قتلى الطرف الاخر يا موقع قناة ليبيا مافيش حتى ذكر ليهم مثلا ام انه الانحياز الواضح تماما من قبلكم

    رد

    • بنت طرابلس! خيرك غاوية تسمعي بالجثت؟!! بناويت طرابلس مش مستغولات يحبوا يسمعوا أخبار عن الدم ، مهما كان ليبيين.

      رد

      • هادي المشكلة يا وسيفة انهم ليبين لكن المشكلة في الجاي من الف كيلو يضرب ويكسر ويدمر بحجة التحرير والتنظيف والعدل والمساواة وما اكثر الحجج والهدف هو الكرسي والمال وتوريث الأبناء ياريث بدل من تهجير 22 الف عائلة ليبية كان ارجاع 22 الف عائلة من بنغازي قاعدين مساكين يستنوا في الفرج ومعاهم شوية تعمير في درنة وغيرها بدلا من الفلوس الي ضاعت في مغامرات لم تسبب الا مزيد من الفتنة

      • ها ها ها ها والله ضحكتني كله على خاطر قالولكم اذكر أسماء الطرف الاخر غير شن دخل شعبان في رمضان , على ذكر الدواعش معروف من سمح لهم بالخروج من درنة وبنغازي والقدوم الى هنا حتى يأتي ويحرر ويظهر بمظهر البطل من قام بهذا فعلا داعشي حتى النخاع

      • الكلام الحلو هذا قوليه للمصاريت اللي هجروا تاورغاء ، وقوليه للمليشيات اللي سرقوا مالكم وقراركم وخلوكم في الشوارع بايتات عالرصيف ! وقوليه للعراك اللي يصير بينهم المليشيات يسكروا في الطرق ويخطفو ويبتزو ، وقوليه للي يسرق في المال العام في صور كارثية لدرجة ارتفاع مؤشر الفساد في ليبيا ليعلو حتى على الفساد في الدول الأفريقية، وبعدين نرجعوا للتاريخ ووقائع الأحداث يطلع منو الغالط !
        منو خرج على الشرعية؟ منو رفض نتيجة الإنتخابات؟ أليس المليشيات يا بنت طرابلس ؟ هذه في الشرع اسمها خروج على ولي الأمر، والحكم على هؤلاء بهذا الفعل هو أنهم خوارج؟
        ما سالت الدماء وتفرق الناس إلا من هذه البداية الخبيثة ، وما بعد هذا من الأحداث مبني عليه؟
        هل تعرفي من كان يقاتل الجيش في بنغازي؟ كان يقاتل في الدواعش وإخوانهم مثل تنظيم القاعدة(أنصار الشريعة) الخوارج، وشورى بنغازي خليط من الدواعش والقاعدة والإخوان المسلمين.
        هل تعرفي من يقاتل الجيش اليوم تحت شرعية حكومة الوفاق؟
        شورى بنغازي وجماعة الإخوان المسلمين مع المليشيات التي خرجت على البرلمان من أول يوم.
        هل تعرفي ماذا فعلت حكومة الوفاق؟
        حكومة الوفاق كان دورهم هو الوفاق بين الليبيين ليس بما يحلو لهم أو لفائز السراج بل بضوابط مذكورة في اتفاق الصخيرات والتي منها بقاء شرعية البرلمان لكونه منتخب من قبل الشعب ، بل سلطة البرلمان سلطة تشريعية ، ومنها فك التشكيلات المسلحة ، ومنها مدة حكومة الوفاق سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط في حال تحصلت على ثقة البرلمان الذي لم تتحصل عليه إلى يومنا هذا!!!
        هل تعرفي ماذا فعلت حكومة الوفاق؟
        لم تعمل ببنود الاتفاق السياسي واستسلمت للمليشيات ولما تحصلت على إعتراف خارجي أعطاها قوة وجرءة على خرق الإتفاق السياسي وعدم اعتبار ثقة البرلمان بل رفضت البرلمان ، ثم حاولت شراء ذمم النواب من باب ذر الرماد في العيون فشقت جزءا من البرلمان لها في طرابلس بدون مراعاة اللائحة الداخلية لمجلس النواب ..إلخ
        كل هذا والشعب الليبي يعاني الكثير والكثير من سيل الدماء بسبب هذا الذي ذكرته لك ، وبسبب التطرف وبسبب الأنانية والمصالح الشخصية .
        كيف تريدين من الشعب الليبي أن يستسلم للمليشيات التي دمرت ليبيا ، سرقت الأموال ، وفرقت بين المناطق والبلدان ، واشترت الذمم وابتزت الحكومات ، وقاتلت الجيش وقتلت أفراده ، والله إن الحياة لقصيرة والحساب طويل ، لابد من وقفة لبنات ليبيا مع الحق ونصرة أهله وهو الجيش الليبي ويقوده من يقوده ، لكن المليشيات لا وألف ألف لا، خوارج سراق مفسدين ماذا تنتظروا ، القادم أسوأ.

      • من سمح لهم بالخروج من درنة وبنغازي والقدوم الى هنا !
        على أساس إن الجيش مداير بوابة وتفتيش شخصي وما يقدر حد يهرب منهم ، تمت معاش فيه ما تدوي ..
        كان حفتر داعشي للنخاع !! ياريتكم دواعش للنخاع زيه..
        كلامك مزبوط حفتر داعشي للنخاع لكن مسح مشروعهم في الشرق والجنوب وفي الغرب على وشك، وانتم مش دواعش بكل ، لكن الدواعش يقاتلوا معاكم بين صفوفكم ومعاكم الإخوان ومعاكم الأتراك قطر الإخوان المتطرفين الراعيين الرسميين للدواعش والإرهابيين ، أما صحيح والله إللي قال اللي اختشوا ماتوا . والعينة قدامك

  • نعم إنهابنت طرابلس الحرة…تتساءل عن هذا اللمزوالتشفي الغيرمبرر…مهلاأيهاالمرتجفون…يامن تنهشون في الوطن…المجدوالخلودلشهدائنا.

    رد