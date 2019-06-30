بالأسماء.. ارتفاع عدد قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات طرابلس

مصراتة-العنوان

أكدت مصادر بمستشفى مصراتة العام، أمس السبت، وصول 26 جثة من قتلى ميليشيات مصراتة نتيجة اشتباكات طرابلس.

وكشفت ذات المصادر عن أسماء قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات القوات المسلحة العربية الليبية، أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 47 قتيلا.

الأسماء:

1-علي الديلاوي. 2-عمر الجطلاوي. 3-محمد قرطع. 4-محمد عبدالسلام العكاري. 5-عبدالسلام أبوفارس الشحومي. 6-عبدالسلام محمد اشتيوي. 7-على مختار زوبي. 8-محمد جمال زوبي. 9-جمعة عبدالسميع أبوشعالة. 10-محمد عبدالله اغليو. 11-بشير محمد ناجي. 12-امحمد علي شكلاوون. 13-محمد أحمد بالحاج. 14-سليمان حسونة. 15-يوسف الجطلاوي. 16-محمد أبوشحمة. 17-عبدالهادي الوش. 18-محمد حسين الأعوج. 19-أحمد علي الشعافي. 20-محمد عبدالمطلب شفتر. 21-صلاح الدين اشتيوي. 22-محمد بشير القنيدي ( الباشا) 23-عماد الخويلدي. 24-عادل بن زهرة. 25-نضال محمد. 26-فهد الغضبان.

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