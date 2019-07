خاص المتوسط / حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب محمد العباني، صمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن مذبحة غريان

وقال العباني في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الأحد، ” صمت سلامة عن مذبحة غريان وعدم المبادرة بإجراء تحقيق دولي قبل إخفاء معالم الجريمة يضع علامة استفهام عليه”

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح وصول 40 قتيل من جرحى الجيش قتلوا بطرق بشعة في مستشفى غريان وهم جرحى، حسب قول الناشطين

وكانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أدانت ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى غريان المركزي.

واعتبرت المنظمة، في بيان، هذه الجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 م بشأن حماية المدنيين والجرحى، حيث يعتبر هذا العمل الإجرامي مخالفا لكل الأديان السماوية وديننا الإسلامي علي وجه الخصوص.

وطالبت المنظمة، بعثة الأمم المتحدة للدعم، والدول الداعمة للقتال في ليبيا، أن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية باقي السكان المدنيين

كما طالبت المنظمة، النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت تبعيتهم.

العباني لـ" المتوسط": صمت سلامة عن مذبحة غريان يثير علامات استفهام

