العماري يبحث مع أركان الوفاق الوضع العسكري في طرابلس

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، يوم السبت مع رئيس الأركان العامة بقوات حكومة الوفاق محمد الشريف، الوضع العسكري في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الشريف، استعرض أمام عماري، الوضع في مدينة غريان بعد السيطرة عليها واستلام قوات الوفاق المقرات العسكرية التابعة لها في المدينة وما حولها.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إلى تأمين الأسلحة والعتاد الحربي الذي تم العثور عليه في غريان.

واتفق عماري مع الشريف، على تنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان بالوفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الدول التي تخرق حظر التسليح في ليبيا.

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