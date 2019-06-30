مجموعة مسلحة تعتدي على أحد محولات الوحدة الغازية بالزاوية

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة الزاوية، حماية مكونات الشبكة، ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، أسوة بالمناطق الأخرى.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إنه وأثناء فترة طرح الأحمال المتفق عليها مع وزارة الداخلية المفوضة، قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على محول الوحدة الغازية السادسة بالمدينة، ما أدى إلى أضرار بالمحول، أدت إلى خروجه من الخدمة، وفقدان مئة وثلاثين ميجاوات.

وأكدت دائرة الإعلام أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها الاعتداء على مكونات الشبكة في مدينة الزاوية، حيث تم إطلاق النار على أحد المحولات بجامعة الزاوية، والإساءة إلى بعض العاملين.

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