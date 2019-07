المتوسط:

أفادت مديرية أمن طرابلس، بضبط تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات.

ولفت مكتب العلاقات بالمديرية، اليوم الأحد، إلى أن أعضاء مركز شرطة أبوسليم وجدوا مع تلك المجموعة «198 قرص حبوب هلوسة نوع ترامادول، وقطع حشيش معدة للتجارة»، وذلك في الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطلوبين، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة.

