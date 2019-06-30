مشائخ الدرسه لصالح: نستنكر التدخل التركي في الشأن الليبي

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في مدينة القبه وفدا من عمد ومشائخ وأعيان قبيلة الدرسه.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن أعيان قبيلة الدرسه عبروا أثناء اللقاء عن دعمهم لمجلس النواب برئاسة عقيله صالح ووقفهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفه حفتر.

وثمن عمد ومشائخ الدرسة تضحيات الجيش لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب ومن بينهم جرائم التصفية الجسدية التي حدثت في مدينة غريان كما عبر وفد قبيلة الدرسه عن تنديدهم بالتدخل التركي السافر في شؤون البلاد ودعمها للجماعات الارهابية بالأسلحة والمرتزقة.

وطالب وفد قبيلة الدرسه بعقد اجتماع لقبائل برقه مطالبا كل القبائل في ليبيا بعقد اجتماعات مماثلة لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة ووقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية