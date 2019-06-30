بسبب اعتداء مسلح.. خروج وحدة جديدة عن الخدمة بمحطة الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة مسلحة بالدخول إلى محطة الزاوية المزدوجة واطلاق النار على محول الوحدة الغازية السادسة على تمام 12.29 ليلة السبت ما أدى الى حدوث أضرار بالمحول وخروج الوحدة السادسة عن الخدمة وفقد ما قيمته 130 ميجاوات.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الهجوم المسلح جرى أثناء عملية طرح الاحمال على مدينة الزاوية حسب الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الداخلية.

وأوضحت الشركة أن هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها للهجوم حيث تم في المدة الماضية أطلاق النار على محول 220 /30 ك.ف الجامعة بمدينة الزاوية ، بالإضافة إلى عدة اعتداءات على المحطة وبعض العاملين .

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية والامنية بالمدينةلبحماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الاحمال إسوة بالمناطق الاخرى.

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