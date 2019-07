“بلدي طرابلس”: الروافع الحديدية تشكل خطرا على حياة المواطنين

المتوسط:

قام المجلس البلدي بطرابلس، بالتحذير من انهيار مُعدات البناء الكبيرة في مواقع المشاريع المُتوقفة داخل حدود المدينة.

وناشد بلدي طرابلس، كافة الجهات المحلية المُتعاقدة مع الشركات المعنية بإنشاء هذه المشاريع بضرورة الإسراع في مُعالجة أوضاع هذه المُعدات المُتمثلة في أنواع مُختلفة من الروافع الحديدية الضخمة، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والإدارية.

وأشار بلدي طرابلس، إلى أن هذه المُعدات تُشكل خطراً على حياة وسلامة المواطنين في حال تعرضها للانهيار بشكل مُفاجئ.

