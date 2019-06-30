النهر الصناعي: مجهولون يعتدون على محطه قرب بني وليد

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، قيام مجهولون مساء أمس السبت بالاعتداء على محطه (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفاره بالمسار الأوسط قرب مدينة بن وليد في محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعية.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاعتداء أدى إلى تسرب كميات كبيره من المياه مبينة أن الفريق الفني للصيانة يبدأ اليوم الأحد في أعمال الصيانة لإيقاف التسرب.

ودعا الجهاز كافة المجالس البلدية والسلطات الأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .

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