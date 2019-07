الوضع الاقتصادي محور اجتماع “السراج” مع وزير المالية

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الأحد، مع وزير المالية فرج بومطاري.

وتناول الاجتماع الملف المالي والاقتصادي، وتأمين احتياجات المواطنين وضمان صرف المرتبات في مواعيدها.

وأكد السراج، على الإسراع بالإجراءات المالية الخاصة بالخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات لجنة الطوارئ التي تشمل ملفي الجرحى والنازحين، والمرافق الخدمية العامة، إضافةً لاحتياجات البلديات.

