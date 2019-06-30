قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا التطورات الميدانية في طرابلس

أكد الناطق باسم عملية بركان الغضب، التي أطلقتها حكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن محاور القتال في العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الحذر صباح اليوم الأحد.

وقال المجعي، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن 23 شخص قتلوا من قوات الوفاق خلال اشتباكات مسلحة في جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في محور وادي الربيع وعين زارة واليرموك.

وأشار المجعي إلى أن الاشتباكات أدت إلى تقدم قوات الوفاق في محور العزيزية وتحديدا السيطرة على مناطق جديدة في السبيعة بالإضافة إلى السيطرة على منطقة الكسارات جنوب طرابلس.

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