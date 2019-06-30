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قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا التطورات الميدانية في طرابلس

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق باسم عملية بركان الغضب، التي أطلقتها حكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن محاور القتال في العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الحذر صباح اليوم الأحد.

وقال المجعي، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن 23 شخص قتلوا من قوات الوفاق خلال اشتباكات مسلحة في جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في محور وادي الربيع وعين زارة واليرموك.

وأشار المجعي إلى أن الاشتباكات أدت إلى تقدم قوات الوفاق في محور العزيزية وتحديدا السيطرة على مناطق جديدة في السبيعة بالإضافة إلى السيطرة على منطقة الكسارات جنوب طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كذابين وخسائرهم اضعاف ما يقولون ولم يتقدموا فى اى منطقة فيها مواجهة وجها لوجه فقط بالغدر والخيانة ونقض العهود مثل اليهود كما حدث فى غريان من قتل جرحى من جنود الدعم المركزى وهى قوات شرطة لا علاقة لها بالقتال فى الجبهات والجيش الوطنى حينما دخل غريان تركهم يعملوا فى امان وترك الخوان المفلسين دون ان يعتقلهم كما بفعل اخوان الشياطين فى طرابلس لكل انسان طبيعى يؤيد جيش بلده الوطنى ويرفض المجرمين المفسدين فى الارض ولكن لاننا فى اخر الزمان نرى باعيننا علامات الساعة التى اخبر عنها الحبيب المصطفى حيث يسند الامر الى غير اهله فنرى امعة مثل السراق رئيسا مفروضا من اعداء ليبيا ومرفضا من نواب الشعب ويخون الامين قائد الجيش الوطنى ويرفع الوضيع باشااغا الشركسى وينطق الرويبضة اى التافه فى امر العامة فنرى الرويبضة النونو قنونو متحدثا باسم شر خلق الله من الليبين الخوان المفسدين

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    • سامحني نقولك مسكين ومغيب .. قائد الجيش الذي تتحدث عنه خارجي ومن الخوارج ( خرج على الاقل خمس مرات على ولي الامر واولها على الملك ادريس السنوسي) وثانيا ان قائدك الوطني هو دبل شفرة . فاقول لك حسبك ولاتنابز بالالقاب .. وسوف تسألون

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  • اخوان يدنون بدين سيد قطب الهالك والبنا العفنة وعلى اثرهم كاذب طريانى الاعور لاتنتضرو منهم صدق ولاامان عصابات غير منظبطة وغير منظميين بجبهات قتال اخرجوهم من السجون مقابل مبالغ وليس لهم هدف

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