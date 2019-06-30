مُباشرة امتحانات شهادة الدّبلوم للأطباء العاملين بالمركز التّخصصي لطبّ وجراحة الفم والأسنان التّعليمي بنغازي

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال)- باشر الأطباء العاملين، بمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي، في إجراء امتحانات القبول لشهادة الدبلوم.

هذا وتقام الامتحانات بقاعة المحاضرات بالمركز، تحت إشراف مكتب الدراسات العليا بالمركز التخصصي، وذلك بناءً على تعليمات معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب؛ من أجل رفع أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة.

يُشار إلى أنه ولأول مرة في ليبيا، تُمنح شهادة الدبلوم عن طريق وزارة الصحة. (وال – بنغازي ) ر س/ ر ت

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