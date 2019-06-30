تواصل جهود الجنائي بنغـازي في إزالة تعتيم الزجاج من المركبات

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال)- تتواصل جهود قسم البحث الجنائي بنغازي، لساعات متأخرة من الليل، من أجل ضبط والحد من انتشار ظاهرة الزجاج المعتم في المركبات الآلية.

هذا وكانت حصيلة حملات التفتيش كبيرة ؛ لمنع المخالفات وإزالة تعتيم الزجاج بالمركبات الآلية.

وهذه الحملة كانت قد أطلقتها مـديـرية أمـن بنغــازي، بتكليف قسم البحث الجنائي وباقي الأقسام والمراكز، لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة ، وعما يجري داخل المركبات “المتسترة برداء أسود”، وهذا يدل على جدية الأقسام والمراكز، التي تواصل حملتها، وكان التركيز على هذه “الآفة السوداء”.

وتهدف هذه الحملة إلى راحة وأمان المواطن، وبسط الهدوء والاستقرار في المدينة، باعتبار أن “الستارة السوداء” تخفي خلفها جرائم كبيرة وصغيرة بالمعنى القانوني، وبالأخص جرائم قتل ونقل جثث، وجرائم خطف وسلب وسرقة وتهريب ممنوعات ومطلوبين وأسلحة. (وال – بنغازي) ر س/ ر ت

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