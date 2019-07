“صحة الوفاق”: تشكيل فرق متخصصة في تقديم الدعم النفسي للنازحين

المتوسط:

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تشكيل فرق متخصصة في تقديم الدعم النفسي والصحي والاستجابة السريعة للنازحين والمتضررين جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

وأظهر التقرير تقديم الدعم النفسي للنازحين في 15 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس عن طريق فريق الدعم النفسي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن فريق الدعم النفسي كان قد تمكن من تدريب ما لا يقل عن 200 فرد من أعضاء الهلال الأحمر والكشاف وأعضاء من وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على الإسعافات النفسية الأولية والدعم النفسي للمتضررين من الحرب الدائرة في ضواحي مدينة طرابلس.

وتمكن فريق الدعم الصحي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، من علاج كل الحالات المصابة بأمراض جلدية بعد زيارة الفريق لأكثر من 16 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس وضواحيها، بعد أن أظهرت نتيجة المسح الصحي إصابة 300 حالة بحشرة الرأس (القمل) وإصابة 20 حالة أخرى بمرض الجرب.

وبحسب التقرير فقد أجرى فريق ميداني متكامل للدعم الصحي والنفسي والاستجابة السريعة زيارة إلى مدينة غات بعد تعرضها لموجة كبيرة من السيول والفيضانات، حيث استطاع الفريق خلال 5 أيام إجراء مسح صحي شامل لسكان المدينة انطلاقًا من تهالا 60 كيلومتر شمال المدينة وصولًا إلى منفذ إيسين الحدودي جنوبا، لرصد الامراض التي قد تنتج نتيجة للتجمعات داخل مراكز النزوح أو ثلوث مصادر مياه الشرب بعد غمر المدينة بمياه السيول واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

