الصّحة المؤقّتة ترفع حالة التّأهب والطوارئ في مستشفيات حوض طرابلس وبنغازي وضواحيها

البيضاء 30 يونيو 209 (وال)- أصدر معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ في كافة المستشفيات، العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ، بالمدن والقرى والبلديات المحيطة بالعاصمة طرابلس وبنغازي وما جاورها تحسبًا لأي طارئ.

وقال معالي الوزير ــ في البيان ــ إن الهدف من ذلك ضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج، وتكون بحالة جاهزية كاملة والعمل على مدار الساعة.

وأكد معال الوزير، أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة المؤقتة؛ لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط العاصمة طرابلس وما جاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة، في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج خلف القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير البلاد.

وشدّد معالي وزير الصحة على أهمية تقديم سُبل الدعم، وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية ورفع حالة الاستعداد، مطالبًا في الوقت ذاته المستشفيات بتوصل المستمر مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة، لتقديم كافة الخدمات الإسعاف والعلاج للجرحى والمصابين.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع الهجوم والعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له عدد من جرحى القوات المسلحة، في مستشفى غريان، من قبل جماعات إرهابية مدفوعة بحقد مكين، على أبناء هذا الوطن وجنوده وحُماته واستشهادهم. (وال – البيضاء) ع ط/ ر ت

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