تواصل الاعتداءات على محطات منظومة النهر الصناعي

أعلن جهاز منظومة النهر الصناعي عن حصول إعتداء من قبل مجهولين علي محطة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بن وليد .

حيث قال الجهاز عبر صفحته الرسمية ان المحطه (455) تعرضت إلي إعتداء وعبث من قبل مجهولين أسفر عن تسرب كميات كبيره من المياه محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعيه .

وسيباشر الفريق الفني للصيانه اليوم الأحد أعمال الصيانه لإيقاف التسرب .

وكرر الجهاز خلال بيانه عن مناشدته إلي كافة المجالس البلدية والسلطات الأمنية بالمدن والمناطق الواقعة علي المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظه علي المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .

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