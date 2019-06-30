اخبار ليبيا الان

تواصل الاعتداءات على محطات منظومة النهر الصناعي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلن جهاز منظومة النهر الصناعي عن حصول إعتداء من قبل مجهولين علي محطة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بن وليد .

حيث قال الجهاز عبر صفحته الرسمية ان المحطه (455) تعرضت إلي إعتداء وعبث من قبل مجهولين أسفر عن تسرب كميات كبيره من المياه محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعيه .

وسيباشر الفريق الفني للصيانه اليوم الأحد أعمال الصيانه لإيقاف التسرب .

وكرر الجهاز خلال بيانه عن مناشدته إلي كافة المجالس البلدية والسلطات الأمنية بالمدن والمناطق الواقعة علي المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظه علي المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك