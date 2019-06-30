السيسي وغوتيريس يبحثان آخر التطورات في ليبيا

أوساكا-العنوان

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر التطورات في ليبيا وذلك على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد على الموقف الثابت للسياسة الخارجية في مصر والتي تستند على أهمية الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية في ليبيا وحماية موارد الشعب الليبي ودعم المؤسسات الوطنية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي وافق الجانبان على مواصلة التنسيق والاستشارة بين مصر والامم المتحدة بشأن المسألة الليبية.

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