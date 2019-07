تفاصيل اجتماع “باشاغا” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية

المتوسط:

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح اليوم الأحد وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصورالشافعي .

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، تم مناقشة موضوع ظاهرة التسول، باعتبارها ظاهرة سلبية داخل أحياء وشوارع البلاد، وكما تم التطرق لموضوع دار الوفاء ودار رعاية الايتام وارجاع مباني تخص مقرات التضامن الآجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتعاون بين الوزارتين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

