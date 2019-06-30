أنقرة تتوعد بالرد في حال استهدفت قوات حفتر مصالحها في ليبيا

أكدت أنقرة الأحد أنها سترد على أي هجوم تنفذه قوات المشير خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن أمر حفتر قواته باستهداف “كافة الأهداف الاستراتيجية” التركية في ليبيا.
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جععجة على الفاضى فقواته المشلحة عاجزة امام حزب العمال الكردستانى فى جبل قنديل على الحدود التركية مباشرة اما الجيش الليبى فاخرج الاحتلال الايطالى والانحليزى من ارضه وقادر على ان يقهر جيش الدعارة التركى الذى فشل فى حماية الخوان المفلسين فى كل مكان واسقطهم من على كرسى السلطة فى مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات فى مصر واليوم كل ما يفعله اردوجان طلب تحقيق فى وفاة المجرم المرسى الذى كان سيعدم فى النهاية لو طال به العمر وفى السودان سقط الاخوانى حسن البشير وهرب شقيقة اللص العباس الى تركيا وغدا ستهرب جرذان الاتراك فى تركيا عندما يكشر المارد المجاور لليبيا الجيش المصرى عن انيابه ليحمى امن مصر القومى الممتد الى ليبيا فالطريق الى ايلات ماثل فى الازهان وقد نرى الطريق الى مصراطة وطرابلس ملغوما فى وجه الاتراك مع غروب اردوجان وفضيحته فى اسطنبول مع السقوط الكبير وضربات الجيش الليبى ستعجل بنهايته وسحله هو وامينة زوجته الارهابية الشرسة فى شوارع اسطنبول او انقرة حيث سيطرة المعارضة
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