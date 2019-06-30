أنقرة تتوعد بالرد في حال استهدفت قوات حفتر مصالحها في ليبيا

أكدت أنقرة الأحد أنها سترد على أي هجوم تنفذه قوات المشير خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن أمر حفتر قواته باستهداف “كافة الأهداف الاستراتيجية” التركية في ليبيا.

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