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وزير الدفاع التركي متوعدا الجيش الليبي: سننتقم بأكثر الطرق قوة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، إن أنقرة ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال “آكار” لوكالة الأنباء الحكومية التركية “الأناضول”: “سيكون هناك ثمن باهظ للغاية للمواقف أو الهجمات العدائية، وسننتقم بأكثر الطرق فعالية وقوة”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأكد على أن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى “المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف: “يجب أن يكون من المعلوم أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا”.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر قد قال السبت في بيان إن الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وتابع: “الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية”، مضيفا: “أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.

كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • جعجاع مثل اردوجان فجيش الدعارة التركى اتفه من ان يقاتل اى جيش وطنى وجها لوجه وهو من فشل عدة سنوات فى الوصول لمعقل حزب العمال الكردستانى فى جبال قنديل على الحدود التركية العراقية فكيف يكون مصيره فى الصحراء التى اخرجت ايطاليا وامريكا وانجلترا من قواعدها بليبيا بمساعدة الجيش المصرى الشقيق وهى قادرة على سحق جيش الدعارة التركى ان لم ترحل فلوله التى ينكر وجودها عبيد اردوجان فى طرابلس لانهم يعرفون جيدا ان اى تركى يمشى على الارض الليبية سيرحل حتما فى تابوت ان لم يرجل من الان برجليه فلن ينفعه الجبان اردوجان الذى يغدر بكل من ساعده فالخيانة والغدر فى دمه فعندما رفع شعارات اسلامية وهو حاكم اسطنبول ساعده الداعية الاسلامى فتح الله جولن ووفر لهم امكانيات اقتصادية هائلة مكنته من الانفراد بحكم تركيا وعندما انتقده فتح الله جولن لانه فاسد قبض على اكثر من مائة وخمسون الف من شباب التيار الاسلامى وصادر اموالهم بمسرحية هزلية سماها انقلاب والكل يعرف انه كذاب كعادة الخوان المفسدين ولكن دعوات الداعية الاسلامى فتح الله جولن مسجابة حيث هزم مرشحى اردوغان فى انقرة واسطنبول وازمير وهى اشبه بطرابلس وبنغازى ومصراطة فجن جنونه ونراه يهزى ويبحث عن اى نصر وجاء وفاة واليه العثمانى السابق على مصر الطرطور محمد مرسى الذى سقط فى مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات جعله يستميت فى الدفاع عن واليه على ليبيا فاسد السراق ولكن دون جدوى فالاغبياء يتساقطون بسهولة مهما فعل

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