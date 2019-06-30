تينيناي تحتفل باختتام العام الدراسي

أقيم صباح أمس في مدرسة عمر بن الخطاب لثانوية العامة المهرجان الختامي لعام 2019/2018 بمنطقة تينيناي الواقعة جنوب مدينة بني وليد والتي تبعد عنها بمسافة 65كيلو متر.

وكان من ضمن الحضور مراقب مراقبة التعليم بمدينة بني وليد وعدد من مدراء الادارات بديوان مراقبة التعليم وعدد من اولياء امور الطلبة.

وتخلل هذا المهرجان العديد من الفقارات الفنية والثراتية منها المسرحية بعنوان “الطالب والمدرس” والقصائد الشعرية وعروض للزي الشعبي.

وتم من خلال هذا المهرجان افتتاح معرض الثراتي السنوي لهذا العام ويعتبر هدا المعرض لاول مره يفتح داخل المدرسة ويتخلل هذا المعرض عروض للمقتنيات الاثرية والشعبية المثمثلة في الاكلات الليبية المميزة.

مشيرا إن هدا المعرض تم افتتاحه بجهود المعلمين داخل المدرسة وطلاب المدرسة.

وفي نهاية هذا المهرجان تم تكريم الطلبة المتفوقين في دراستهم من قبل ادارة المدرسة ومراقبة التعليم ببلدية بني وليد.

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