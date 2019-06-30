مركز مكافحة الأمراض: دعم نفسي للنازحين من حرب العاصمة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تقديم الدعم النفسي للنازحين في 15 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس، منذ اندلاع حرب العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المركز، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى أن فريق الدعم الصحي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع عالجت كل الحالات المصابة بأمراض جلدية بعد زيارة الفريق لأكثر من 16 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

كانت نتيجة مسح صحي أجراه المركز أظهرت إصابة 300 حالة بحشرة الرأس (القمل) و20 حالة أخرى بمرض الجرب.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد رفع حالة الرصد والتقصي في كل المدن الليبية، وفي حدود اختصاصاته منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس.

وبشأن السيول التي اجتاحت مدينة غات هذا الشهر، نوه التقرير إلى أن «فريق الدعم الصحي والنفسي في غات عالج أكثر من 200 حالة مصابة بالإسهال تم التثبت من أنها إصابات عرضية».

ولفت المركز إلى أن فريق الدعم الصحي والنفسي في غات سلّم أقراصًا لمعالجة وتعقيم المياه، وأدوية أخرى خاصة بالمركز إلى مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة.

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