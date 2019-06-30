وزارة العدل المؤقّتة تعيد افتتاح مؤسّسة الإصلاح والتّأهيل بدرنة

درنة 30 يونيو 2019 (وال)- افتتحت إدارة الشّرطة القضائية بوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابع لمكتب الشرطة القضائية درنة.

وقال الناطق باسم الشرطة القضائية، ووزارة العدل ملازم أول الصديق الزاوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم إعادة افتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة بعد إغلاقها من قبل التنظيمات طوال 8 أعوام، وذلك وفقًا لقانون رقم (5) لسنة 2005 م، ولائحته التنفيذية بشأن الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضاف ملازم أول الصديق الزاوي، أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات معالي وزير العدل في الحكومة المؤقتة الدكتور محمود النوري، ورئيس جهاز الشرطة القضائية عميد بالقاسم الزنتاتي.

وأوضح ملازم أول الصديق الزاوي أنه تم تفعيل القضاء في بلدية درنة، حيث تم المشاركة عبر حضور لجلسة محاكمة بحضور نزلاء للنيابة العامة بإشراف الشرطة القضائية، وتم تنفيذ أوامر قضائية بقلم محضرين محكمة درنة. (وال- درنة) ر ت

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