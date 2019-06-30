مكافحة الأمراض: تسجيل هذا العدد من المرضى مراكز الإيواء بطرابلس

أعلن تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تشكيل فرق متخصصة في تقديم الدعم النفسي والصحي والاستجابة السريعة للنازحين والمتضررين جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن التقرير أظهر تقديم الدعم النفسي للنازحين في 15 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس، عن طريق فريق الدعم النفسي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن فريق الدعم النفسي كان قد تمكن من تدريب ما لا يقل عن 200 فرد من أعضاء الهلال الأحمر وأعضاء من وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على الإسعافات النفسية الأولية والدعم النفسي للمتضررين من الحرب الدائرة في ضواحي مدينة طرابلس.

وتمكن فريق الدعم الصحي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، من علاج كل الحالات المصابة بأمراض جلدية بعد زيارة الفريق لأكثر من 16 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس وضواحيها، بعد أن أظهرت نتيجة المسح الصحي إصابة 300 حالة بحشرة الرأس (القمل) وإصابة 20 حالة أخرى بمرض الجرب.

ولفت التقرير إلى خلو المراكز التي تمت زيارتها من أي حالة درن في حين رصد فريق أمراض الجهاز التنفسي حالتين درن خارج الرئة وحالتي درن خامل تتم متابعتها من قبل إدارة الدرن بالمركز .

وبحسب التقرير فقد أجرى فريق ميداني متكامل للدعم الصحي والنفسي والاستجابة السريعة زيارة إلى مدينة غات بعد تعرضها لموجة كبيرة من السيول والفيضانات، حيث استطاع الفريق خلال 5 أيام إجراء مسح صحي شامل لسكان المدينة انطلاقًا من تهالا 60 كيلومتر شمال المدينة وصولًا إلى منفذ إيسين الحدودي جنوبا، لرصد الامراض التي قد تنتج نتيجة للتجمعات داخل مراكز النزوح أو ثلوث مصادر مياه الشرب بعد غمر المدينة بمياه السيول واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وتمكن فريق الدعم الصحي والنفسي في غات من علاج أكثر من 200 حالة مصابة بالإسهال تم التثبت من أنها إصابات عرضية، كما تمكن الفريق أيضًا من علاج 50 حالة مصابة بحشرة الرأس (القمل)، إضافة الى علاج 7 حالات مصابة بالجرب وحالات أخرى مصابة بأمراض فطرية وحالات حساسية.

كما نجح الفريق في رصد حالتين درن نشط بأحد مراكز إيواء النازحين في غات تم إعطاؤهما العلاج المناسب وتتم متابعتهما من إدارة الدرن بالمركز، إلى جانب حالات أخرى مصابة بأمراض مزمنة كالضغط والسكر.

وأظهر التقرير أن فريق الدعم الصحي والنفسي في غات سلّم أقراص لمعالجة وتعقيم المياه وأدوية أخرى خاصة بالمركز إلى مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الامراض بالمدينة.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد رفع حالة الرصد والتقصي في كل المدن الليبية وفي حدود اختصاصاته منذ إعلان الحرب على مدينة طرابلس.

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