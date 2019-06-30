السيسي يؤكد لـ “غوتيريس” دعمه الجهات الأمنية في ليبيا قتال الإرهاب

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس آخر التطورات في ليبيا، وذلك على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية .

المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء أمس السبت على الموقف الثابت للسياسة الخارجية في مصر والتي تستند على أهمية الحفاظ على الوحدة والسلامة الأقليمية في ليبيا وحماية موارد الشعب ودعم المؤسسات الوطنية للقيام بدورها في الحفاظ على الامن والقتال الإرهاب .

ووافق الجانبان على مواصلة التنسيق والاستشارة بين مصر والأمم المتحدة بشان المسألة الليبية .

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