رئيس اللجنة الخارجية بالنواب يوسف العقوري يؤكّد دور المجلس الحاسم في دعم المؤسسة العسكرية خارجيًا

طبرق 30 يونيو 2019 (وال)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الأحد، أن مجلس النواب كان ولا يزال داعمًا قويًا للمؤسسة العسكرية.

وقال يوسف العقوري – في تصريحات صحفية – إن دعم المجلس للمؤسسة العسكرية، يُعتبر أحد ثوابت المجلس، وعلى صعيد الخارجية كان لفخامة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، مواقفه الواضحة الداعمة للجيش الوطني، وكانت من أسباب فرض عقوبات أوروبية على فخامته، ومواقفه الرافضة للاتفاق السياسي.

وأضاف يوسف العقوري “فيما يختص بالمساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها، كانت وجهة نظر فخامته دائمًا بأن الجيش الوطني هو رمز لسيادة البلاد، وصمام أمان لها وحريصاً على الإشادة بتضحيات منتسبيه”.

وأشار يوسف العقوري إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب، قام بتكليف مجموعة من الوفود لزيارة الدول المؤثرة، لتوضيح دور المؤسسة العسكرية، وفي انتظار موافقتهم لتنظيم تلك الزيارات.

وأوضح يوسف العقوري، أن اللجنة الخارجية كان لها دورًا كبيرًا في توضيح دور القوات المسلحة، وتوضيح وجهة النظر حول تحركاتها، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات والتواصل مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية على أعلى المستويات؛ لتوضيح صورة ما يحدث.

وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أنه من ضمن أنشطة اللجنة، عقد اجتماعات مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في العاصمة التونسية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما دعمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مواقف النواب الوطنيين، لدور القوات المسلحة في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمهم. (وال- طبرق) ف ع/ ر ت

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