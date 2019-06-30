لجنتي الخارجية والدفاع النيابية : تركيا وقطر تديران المعركة في طرابلس بوكلاء محليين مجرمين

ليبيا – دانت لجنتي الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان مشرك لهما اليوم الأحد الصمت الدولي الذي وصفته بـ”المريب”على جرائم الحرب المرتكبة في مدينة غريان من قبل قوات ما أسمته بـ”الحشد المليشياوي” والتي وصلت ذروتها بقتل عشرات الأسرى والجرحى.

لجنتي الخارجية والدفاع والأمن القومي قدمت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه تعازيها لأبناء الشعب الليبي في مصابهم الجلل،داعيةً الليبيين للالتفاف بكل ثقة حول القوات المسلحة التي بدأت عملية الثأر لأرواح الضحايا.

وإستنكر البيان مواقف الدول المنخرطة في هذه الجريمة بصورة مباشرة وهي قطر وتركيا،موضحاً أن ” الحشد المليشياوي ” يستمد قدرته على تنفيذ جريمته البشعة بفعل الإعلام الممول من قطر والذي يبث من تركيا و غرفة العمليات الموجودة في طرابلس بإدارة ضباط أتراك.

وجاء في نص البيان :”هذا الإعلام المؤدلج لم يتوقف عن تقديم كل الذرائع للحشد المليشياوي للاستمرار في جرائمه وعلى كل أولئك الذين يتراقصون على شاشات الإعلام القطري ان يستعدوا للملاحقة القانونية في كل مكان عبر القضاء المحلي والدولي”.

وأكد بيان اللجنتين على أن معركة الليبيين ضد تركيا وقطر هي معركة ضد الإرهاب والدول الداعمة له والتي تسعى لتقسيم ليبيا أو حكمها عبر وكلائها الإرهابيين والمجرمين.

لجنتي الخارجية والدفاع إستنكرتا موقف السفير الألماني في ليبيا والذي دعم بشكل مباشر عبر حسابه الرسمي في تويتر الهجوم الغاشم على غريان،مطالبتين الخارجية الألمانية باستبداله فوراً لإثبات حسن النية.

وشددت لجنتي الخارجية والدفاع على أن معركة الليبيين لن تتوقف حتى يتم اجتثاث الإرهاب والقضاء على الفوضى.

ودعا البيان الدول الشقيقة والصديقة أن تراقب حركة سفرائها ومبعوثيها في ليبيا وتمنعهم من الانخراط في دعم الحشد المليشياوي والتورط معه في جرائم قد تضر بمصالح الطرفين مستقبلاً.

لجنتي الخارجية والدفاع والأمن القومي طالبت في ختام بيانها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإظهار موقفها من هذه الجريمة التي وصفتها بـ”النكراء”،لافتةً إلى أن صمتهاوعدم إدانة الجريمة بشكل صريح ومحاولة إظهار موقف محايد سيضع البعثة موضع الشك من جديد.

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