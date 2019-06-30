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اقتصاد الوفاق تكشف التطورات بشأن سعر الصرف

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أنه لا توجد اي استثناءات أو أية آليات أخرى بشأن سعر الصرف المحدد بناء على برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1300 ) لسنة 2018م والقرار رقم ( 1 ) لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشان مبيعات النقد الجنبي.

وبحسب القرار رقم 1300 لسنة 2018 يتولى رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في حين تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض.

وفوض القرار المجلس الرئاسي بتحديد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض، على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة واستثني من أحكام القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

كما ألغى القرار قراري الرئاسي رقمي (179) لسنة 2017، و (52) لسنة 2018، بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1027) لسنة 2018 لشأن الموازنة الاستيرادية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • د-اسطورة الخريف الليبي:
    30 يونيو، 2019 الساعة 2:44 م
    بصراحة وبدون مجاملات – لا يعتقد الكثيرون ان الطرفين سواء فوات حفتر العسكرية التدخل في شءون العديد من مناطق الليبية والبلديات بشكل غير مدروس مع قوات معادية وليست ليبية يعتبر من الشيء الجيد او المفيد للوضع الراهن او التدخلات التركية في الشءون الأمنية الليبية وخاصة في المناطق الغربية هو حل او حق مشروع لهم .
    بالنسبة للقوات العسكرية لحقتر وتصريحاتهم العلنية للإعلام يوجد فيها عداء واضح المواطنين الليبين وشؤونهم الدوبلوماسية ومحاولة فرض سيطرة بقوة عسكرية وهيمنة بمساعدات عربية وأوروبية لحمابة مصالح وهذا لن يساعد الشأن الليبي في النهوض الاقتصادي او الاجتماعي في كلا الحالتين .
    اما بالنسبة لليبيين الذين يعرضون ليبيا لأطماع خارجية سواء عربية او اجنبي فقط الحصول على السلاح او النفط او الدعم العسكري فهذا لن يساعد الوضع الراهن على المدى القريب او البعيد . فالمصالحة في كلا الحالتين اقتصادية بحث / الأوروبيين والإماراتيون يسعون للحصول على النفط حتى في الأزمات الحربية و مصايب قوم عند قوم فوائد وهذا واقع لضرب الاقتصاد الليبي دون وعي يدكر من الادارات الحكومية .
    اما الأتراك يحاولون وضع موطيء قدم وسوق تجاري في المنطقة الغربية – سواء التحكم بالملاحة الجوية الليبية المستقلة والخاصة بالشعب الليبي .
    او بفتح اسواقها داخل المناطق الغربية بمساعدة لاجءي الحرب السوريين والتدخل في الشأن الاجتماعي وربما تستعين حتى بروسيا لمحاولة فرض سيطرتها الغير منطفئة والغير مقبولة كما نراها في سوريا ،،، بما ان الوضع بين ليبيا وتركيا هو عقود تجارية لاسلحة ربما زعزعت الأمن بشكل عام في العاصمة سواء بالسفينة المحملة بالاسلحة التى رصدت في ميناء الخمس المدفوعة الثمن والتي أوقفت بالقوات الأمنية الليبية المسلحة او بمحاولة استخدام الطاءرات المسيرة في ضرب المطار وعرقلة الملاحة الجوية الليبية .
    وهنا على الادارة الحكومية ان لا تخجل بطرح الحقائق واهداف الطرفين سواء قوات حفتر او القطريين او الأتراك في التدخل في شءون الادارات العامة الأمنية او التجارية او العسكرية في المناطق الليبية .
    وعلى حفتر رسم خطوط وحدود لطموحاته – حتى احتراما لدماء الموتى الليبيين وعاءلاتهم وتضحيتهم في سبيل حماية وطنهم . بينما الآخرون يصطادون في الماء العكر – ويحاولون اقتناص الفرص مثل التجار المهزوزين من مصراتة وغيرها الذين استنزفوا الخزانة بتمويل القطاع الخاص الذي جلب السموم والاستيراد وتجار الموت وازهق الاقتصاد الليبي . وهذا واقع يجب وضع حد فعلى لايقافه .

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