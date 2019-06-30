إجراء عمليتين جراحيتين لإزالة ورم وغدة متضخمة بمركز  بنغازي الطبي

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال)- أجريت بقسم العمليات الجراحية في مركز بنغازي الطبي، عملية جراحية بإشراف الطاقم الطبي بجراحة التجميل لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تُعاني من ورم بحجم كبير في العمود الفقري “عمر الورم أكثر من سنتين” حجمه ما بين 12 – 20 سنتمتر.

وقال استشاري جراحة التجميل الدكتور فتحي العبيدي – لمكتب الإعلامي للمركز – إن “الورم تحت عضلات الظهر، ونتيجة لكبر حجم الورم بالنسبة لعمر الطفلة، أدى إلى الضغط على العضلات وتشوه في العمود الفقري نتيجة الضغط، واعوجاج بالعمود الفقري بالرغم إن الورم حميد، إلا أنه أثر تأثيرًا كبيرًا لكبر حجمه، وتخلخله داخل العضلات بشكل كبير.

وتابع العبيدي : “الجراحة تمت بنجاح الحمد الله، حيث قمنا بإزالة الورم بالكامل، وستمكث الحالة لمدى ثلاث أيام بقسم الإيواء، وتحتاج بعد ذلك إلى تجميل، حيث إن حجم فتحة الجرح كبيرة بالظهر، بعدها تستطيع أن تُمارس حياتها بشكل طبيعي”.

من جهة، أجرى الطاقم الطبي بقسم الجراحة العامة في المركز بإشراف ومشاركة رئيس الأقسام الجراحية الدكتور صلاح طقطوق، عملية جراحية لحالة تُعاني من تضخم بالغدة بشكل كبيرًا جدًا.

هذا ووصلت الغدة من شدة تضخمها إلى أسفل عظم الترقوة، حيث أثر هذا على عملية التنفس لكبر حجم الغدة، وأيضًا أثر على الصوت وعملية البلع، وقد استغرقت هذه الجراحة مدة ساعة ونص، تم خلالها إزالة الغدة بالكامل. (وال – بنغازي ) ر س/ ر ت

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