المتوسط:

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أنقرة ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من جانب “الجيش الليبي”بقيادة خليفة حفتر.

وأضاف “آكار”، في تصريحات له مع وكالة الأنباء الحكومية التركية “الأناضول”، “سيكون هناك ثمن باهظ للغاية للمواقف أو الهجمات العدائية، وسننتقم بأكثر الطرق فعالية وقوة”.

وأوضح، “يجب أن يكون من المعلوم أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا”.

وأضاف ، ” جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى “المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة”.

The post وزير الدفاع التركي: نحذر “حفتر” وهذا ردنا عليه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية