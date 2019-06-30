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وزير الدفاع التركي: نحذر “حفتر” وهذا ردنا عليه

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أنقرة ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من جانب “الجيش الليبي”بقيادة خليفة حفتر.

وأضاف “آكار”، في تصريحات له مع وكالة الأنباء الحكومية التركية “الأناضول”، “سيكون هناك ثمن باهظ للغاية للمواقف أو الهجمات العدائية، وسننتقم بأكثر الطرق فعالية وقوة”.

وأوضح، “يجب أن يكون من المعلوم أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا”.

وأضاف ، ” جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى “المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • اكبر جعجاع فالجيش التركى فاشل فى حربه مع حزب العمال الكردستانى على الحدود ولا يستطيع السيطرة على معاقله فى جبال قنديل وجيش الدعارة التركى اضعف من ان يواجه الجيش الليبى بدعم من الجيش المصرى المدافع عن امنه القومى فى ليبيا ويملك خبرة قتالية عالية فى كافة الاسلحة انسى ياخلوصى دوركم انتهى مثلما فشلتم فى مثل هذا اليوم منذ ست سنوات فى انقاذ حكم المرشد العام الصنم الاكبر للخوان المفسدين وهو فى السجن مع نائبه الشاطر ووليكم على مصر المجرم مرسى مات واندفن فى الفجر واثناء اقامة الامم الافريقية فى امان والاخوان فى خبر كان فى كل مكان حتى فى اخر اوكارهم لن تفلح قواتكم المشلحة فى انقاذهم

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  • اللعنة عليكم إلى يوم الدين يا اعداء العروبة والإسلام واحباب الصهاينة وأعداء الإسلام ……

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  • للاسف الشديد العدو مستحيل ان يجد موطى رجل لولا العملاء ومجهولي الاصل امثال السراج وباشاغا وكثير من الخونة هولاء اوصولهم تركية او غير معروفين الاصل الليبي الاصلي مستحيل يخون بلاده ولو عطوه كنوز هذه الدنيا.
    مهما حاولوا الاخوان المفسدين خلاص الشعوب كرهت نفاقهم وتلونهم وان شاء الله النصر قريب ويمتسحوا الاخوان المفسدين من جميع بقاع العالم. وطز في اوردغان وحمد موزة.

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