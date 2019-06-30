وفد مشائخ وأعيان قبيلة الدرسة يلتقي رئيس مجلس النواب

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة، وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الدرسة، الذي أكد دعمه ومساندته لمجلس النواب والقوات المسلحة.

وفي تصريح لقناتنا قال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، فتحي المريمي، إن الوفد ثمن التضحيات المتواصلة لتطهير طرابلس من المليشيات والعصابات التي استنزفت ثروات البلاد، وأهدرتها في عملياتها الإجرامية التي استهدفت المدنيين والعسكريين، ومن بينها جرائم التصفية الجسدية التي طالت جنود الجيش في مدينة غريان.

وأضاف المريمي أن وفد قبيلة الدرسة طالب بعقد اجتماع لقبائل برقة، ودعوة كل القبائل لعقد اجتماعات مماثلة لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة، ووقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي.

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