رئيس لجنة الخارجية: دور مجلس النواب حاسم في دعم المؤسسة العسكرية خارجيا

طبرق-العنوان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الأحد، بأن المجلس كان ولايزال داعما قويا للمؤسسة العسكرية، ويعتبر ذلك أحد ثوابته.

وأضاف العقوري بأنه على صعيد الخارجية كان لرئيس المجلس مواقفه الواضحة الداعمة للجيش وكانت من أسباب فرض عقوبات أوروبية عليه مواقفه الرافضة للاتفاق السياسي فيما يختص بالمساس بالقوات المسلحة وقياداتها.

وقال العقوري “كما كانت وجهة نظر رئيس مجلس النواب دائما بأن الجيش الوطني هو رمز لسيادة البلاد و صمام أمان لها وحريصاً على الإشادة بتضحيات منتسبيه”.

وأضاف “قد شكل فخامته مجموعة من الوفود لزيارة الدول المؤثرة لتوضيح دور المؤسسة العسكرية وننتظر موافقتهم لتنظيم تلك الزيارات”.

وقال “وكان للجنة الخارجية دور كبير في توضيح دور القوات المسلحة وتوضيح وجهة النظر حول تحركاتها وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات و التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية وعلى أعلى المستويات لتوضيح صورة ما يحدث”.

وأوضح العقوري “أن من ضمن تلك المجهودات اجتماع اللجنة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تونس وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن اللجنة دعمت مواقف النواب الوطنيين تجاه دور القوات المسلحة في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمهم.

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