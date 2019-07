المتوسط:

قررت بلدية بنغازي ، إزالة جميع الأسماء التركية من لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، في بيان، إن “الجهاز تحرك لإزالة جميع مسميات الدولة التركية الموجودة على لافتات جميع المحلات”.

وأوضح المركز، أن “القرار جاء بناء على تعليمات القائد العام للجيش خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا”.

